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«Помоги стать лучше». Вратарь системы «Вашингтона» рассказал, как Овечкин тренировал его

«Помоги стать лучше». Вратарь системы «Вашингтона» рассказал, как Овечкин тренировал его
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Голкипер системы «Вашингтон Кэпиталз» Гарин Бьюрклунд рассказал о том, как попросил Александра Овечкина дополнительно потренироваться с ним.

«Он забивал мне из левого круга вбрасывания в касание на тренировке. Я подъехал к Ови и сказал: «Не хочешь после тренировки поработать над броском? Ты же лучший снайпер в мире. Помоги мне стать лучше». После тренировки он постучал меня по щиткам и сказал: «Так ты этого хочешь? Пять бросков». Я ответил: «Бросай сколько хочешь». В итоге он нанёс 15 или 20 бросков.

Его бросок сильнее, чем кажется, когда видишь его по телевизору. У меня была фора — я знал, что он будет делать, откуда ждать броска. А в матче всё будет по-другому. Там шайба двигается очень быстро, и его в два счёта выведут на бросок. Но всё равно теперь, когда я стану старше, мне будет о чём рассказать.

Он сказал: «Молодец». Это простые слова, но они много значат. Забавно получилось. Обычно он не работает над броском после тренировок, так что я ценю, что он остался и позанимался со мной», — приводит слова Бьюрклунда официальный сайт НХЛ на русском языке.

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