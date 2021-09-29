Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Матч состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончился победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Энтони Битетто, Каало Како и российский нападающий Артемий Панарин. Также россиянин сделал в этой встрече две результативные передачи. Российский голкипер Игорь Шестёркин пропустил 1 гол.

За «Бостон» забивали Джек Стадника и Урхо Вааканайнен.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».