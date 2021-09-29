Скаут сборной России: в прошлом сезоне был отличный выбор среди российских вратарей в НХЛ

Скаут сборной России по НХЛ Владимир Малахов рассказал о старте выставочного сезона перед Олимпиадой-2022.

«В прошлом сезоне у нас была собрана детальная информация по каждому кандидату в сборную России и другие национальные команды. Но новый день – новая песня. НХЛ – профессиональная лига, каждый сезон, по сути, начинается с нуля, игрокам нужно всё заново показывать и доказывать.



В принципе в какой-то мере это относится и к скаутской службе. Портрет каждого кандидата в сборную с помощью специальных программ будем рисовать заново.

В клубах НХЛ жесткая конкуренция, особенно среди молодёжи. Молодые должны выходить на пик уже к августу-сентябрю, когда идёт борьба за две-три вакансии в составе. Другой важнейший фактор – строгое выполнение тренерской установки, игра по заданию. Ты должен занять свою нишу – и сыграть в ней именно так, как видит тренер.

Кстати, не думаю, что открываю здесь молодым какую-то Америку. Точно такая же ситуация и в КХЛ, только там она в августе, а здесь на месяц-полтора позже.

Вратари – сильнейшая линия в сборной? Такие оценки может давать тренерский штаб сборной, наша задача – собрать и предоставить информацию. Да, в прошлом сезоне НХЛ был отличный выбор из российских вратарей, наверное, даже с перебором и элементами головной боли. Но ещё раз повторюсь, новый сезон начнется с чистого листа, это НХЛ, расстановки здесь быстро меняются. Тем не менее надеемся, что в нашем вратарском корпусе увидим стабильность — и Василевский, Бобровский, Варламов, Шестёркин, Сорокин, Худобин, другие голкиперы только усилят свои позиции.

Линия защитников – самая проблемная? Жить прошлым – самая большая ошибка. Не надо попадать в ловушку «Монреаля», который когда-то завоевал 24 Кубка Стэнли, а теперь живёт воспоминаниями. Хоккей за эти десятилетия очень сильно изменился, ушли раскаты, постоянные силовые контакты, задержки. Игра стала очень быстрой, мобильной, вертикальной. Три пары современных российских защитников для сборной в НХЛ мы найдем – и это главное», – цитирует Малахова Russia-Hockey.