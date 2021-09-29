«Тампа» продлила контракт с генменеджером БрисБуа
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» договорился о продлении контракта с генеральным менеджером клуба Жюльеном БрисБуа.
«Я могу подтвердить, что у Жюльена контракт до конца этого сезона. Мы договорились о продлении», – цитирует владельца клуба Джеффа Виника The Athletic.
Напомним, 44-летний специалист занимает должность генменеджера «Тампы» с 2018 года. В системе клуба БрисБуа работает с 2010 года.
Вместе с генменеджером «Лайтнинг» дважды подряд выиграли Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.
В последнем предсезонном матче «Лайтнинг» уступили «Каролине Харрикейнз».
Новый сезон Национальной хоккейной лиги начнётся 13 октября двумя матчами: «Тампа-Бэй» примет «Питтсбург Пингвинз», «Вегас Голден Найтс» встретится с дебютантом лиги «Сиэтлом Кракен».
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