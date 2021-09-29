Родители омских воспитанников академии «Авангарда» написали письмо Александру Крылову

Родители юных омских хоккеистов просят помощи у председателя Совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

В опубликованном письме обеспокоенные папы и мамы заявляют, что в академии «Авангарда» от их детей буквально избавляются и делают ставку на иногородних воспитанников, на которых, по утверждению родителей, можно освоить бюджет.



Более шестидесяти человек, подписавших письмо, требует руководителя «Авангарда» Александра Крылова разобраться в ситуации.



Ознакомиться с текстом письма можно по ссылке.



Напомним, что по итогам прошлого сезона КХЛ «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. Омичи обыграли в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2.