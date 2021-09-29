Родители омских воспитанников академии «Авангарда» написали письмо Александру Крылову
Поделиться
Родители юных омских хоккеистов просят помощи у председателя Совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
В опубликованном письме обеспокоенные папы и мамы заявляют, что в академии «Авангарда» от их детей буквально избавляются и делают ставку на иногородних воспитанников, на которых, по утверждению родителей, можно освоить бюджет.
Более шестидесяти человек, подписавших письмо, требует руководителя «Авангарда» Александра Крылова разобраться в ситуации.
Ознакомиться с текстом письма можно по ссылке.
Напомним, что по итогам прошлого сезона КХЛ «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. Омичи обыграли в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2.
Комментарии
- 29 сентября 2021
-
10:06
-
09:40
-
09:19
-
09:15
-
08:40
-
08:23
-
07:46
-
07:33
-
06:33
-
05:16
-
04:50
-
04:30
- 28 сентября 2021
-
23:54
-
23:36
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:00
-
22:55
-
22:51
-
22:47
-
22:44
-
22:38
-
22:31
-
22:15
-
22:05
-
21:55
-
21:38
-
21:30
-
21:06
-
20:56
-
20:38
-
20:19
-
19:50
-
19:14
Партнерский контент