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Родители омских воспитанников академии «Авангарда» написали письмо Александру Крылову

Родители омских воспитанников академии «Авангарда» написали письмо Александру Крылову
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Родители юных омских хоккеистов просят помощи у председателя Совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

В опубликованном письме обеспокоенные папы и мамы заявляют, что в академии «Авангарда» от их детей буквально избавляются и делают ставку на иногородних воспитанников, на которых, по утверждению родителей, можно освоить бюджет.

Более шестидесяти человек, подписавших письмо, требует руководителя «Авангарда» Александра Крылова разобраться в ситуации.

Ознакомиться с текстом письма можно по ссылке.

Напомним, что по итогам прошлого сезона КХЛ «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. Омичи обыграли в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2.

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