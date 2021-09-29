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Украинский форвард, попавший в расистский скандал, дисквалифицирован на три матча

Украинский форвард, попавший в расистский скандал, дисквалифицирован на три матча
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Дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги принял решение применить к нападающему ХК «Кременчук» Андрею Денискину дисциплинарные санкции, предусмотренные пунктом 27 части 1 раздела 4 Дисциплинарного кодекса – обязательную дисквалификацию на 3 матча и дополнительную дисквалификацию на 10 матчей, сообщает официальный сайт УХЛ.

Игрок может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации – сумма денежной компенсации за один матч составляет 5 000 гривен. Данные дисциплинарные санкции вступают в силу с момента принятия решения – 28 сентября 2021 года.

Напомним, в матче 4-го тура УХЛ между «Кременчуком» и «Донбассом» на 36-й минуте встречи украинский форвард хозяев Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба.

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