17-летний нападающий «Локо» Перевалов набрал 20 очков в девяти матчах МХЛ

17-летний форвард ярославского «Локо» Александр Перевалов набрал 20 очков в девяти матчах Молодёжной хоккейной лиги.

Хоккеист забросил восемь шайб и отдал 12 результативных передач.

В прошлом сезоне на счету игрока 17 матчей в регулярном чемпионате, где он набрал шесть баллов: забил четыре гола и отдал две передачи. В двух матчах в плей-офф игрок результативными действиями не отмечался.

После 10 игр «Локо» набрал 17 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции.

В следующих двух матчах ярославцы встретятся с лидером на Западе – «Красной Армией» – 1 и 2 октября.

Напомним, что молодой форвард идёт по похожему графику с нападающим «Динамо» Вадимом Шипачёвым, у которого 24 очка (9+15) в 10 встречах КХЛ.