17-летний нападающий «Локо» Перевалов набрал 20 очков в девяти матчах МХЛ
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17-летний форвард ярославского «Локо» Александр Перевалов набрал 20 очков в девяти матчах Молодёжной хоккейной лиги.
Хоккеист забросил восемь шайб и отдал 12 результативных передач.
В прошлом сезоне на счету игрока 17 матчей в регулярном чемпионате, где он набрал шесть баллов: забил четыре гола и отдал две передачи. В двух матчах в плей-офф игрок результативными действиями не отмечался.
После 10 игр «Локо» набрал 17 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции.
В следующих двух матчах ярославцы встретятся с лидером на Западе – «Красной Армией» – 1 и 2 октября.
Напомним, что молодой форвард идёт по похожему графику с нападающим «Динамо» Вадимом Шипачёвым, у которого 24 очка (9+15) в 10 встречах КХЛ.
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