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КХЛ дисквалифицировала Хабарова за столкновение с судьёй

КХЛ дисквалифицировала Хабарова за столкновение с судьёй
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать защитника «Северстали» Макара Хабарова на один матч по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), и подвергнуть денежному штрафу, сообщает официальный сайт лиги.

По ходу матча «Северсталь» – «Сибирь» Хабаров не сумел избежать столкновения с арбитром, после чего судья упал на лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что встреча завершилась победой «Северстали» со счётом 1:0. В текущем сезоне Хабаров провёл восемь матчей, но не набрал ни одного очка за результативность.

После 10 игр «Северсталь» набрала 11 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции.

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