Сможет ли «Йокерит» в матче с «Ак Барсом» одержать десятую победу подряд?

Сегодня, 29 сентября, в Хельсинки (Финляндия) на «Хартвалл-Арене» «Йокерит» встретится с «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 18:30 мск.



После двух поражений на старте сезона от «Ак Барса» и «Нефтехимика» финский клуб одержал девять побед, и теперь занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Матч с казанским «Ак Барсом» может стать для «Йокерита» 10-м победным подряд.

По ходу серии финны обыграли челябинский «Трактор», «Куньлунь», омский «Авангард», нур-султанский «Барыс», «Сочи» и по два раза ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Йокерит» в матче с «Ак Барсом» одержать десятую победу подряд?»