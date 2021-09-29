Финские власти не допустили шестерых игроков «Ак Барса» до матча с «Йокеритом»

Финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», сообщает «БИЗНЕС Online». Встреча команд должна состояться сегодня, 29 сентября, в 18:30 мск в Хельсинки.
Сообщается, что не получили допуск к матчу голкиперы Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм. Они не соответствуют санитарному регламенту, принятому в Финляндии.
После отстранения хоккеистов «Ак Барс» рискует пропустить встречу. Согласно регламенту КХЛ, команда может выходить на лёд только при наличии двух вратарей. Казанцы же остались только с Игорем Бобковым. Сейчас вопрос решается с руководством лиги.
В текущем сезоне команды уже встречались друг с другом 2 сентября, тогда казанцы одержали победу 3:0.
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