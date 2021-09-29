«Всё ещё размышляет». Агент Мозякина — о предложении войти в тренерский штаб «Металлурга»

Агент Сергей Паремузов, представляющий интересы Сергея Мозякина, сообщил, что экс-нападающий всё ещё размышляет над предложением войти в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга».



«Сергей всё ещё размышляет. Планируется ли проведение прощального матча? Пока ничего не ясно», — приводит слова Паремузова ТАСС.

Напомним, 5 июля стало известно, что Мозякин принял решение завершить профессиональную карьеру. Контракт 40-летнего нападающего с «Металлургом» истёк 30 апреля. 6 июля «Металлург» вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал хоккеист, в качестве признания уникальных достижений игрока.



Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, Мозякин — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).