В КХЛ объяснили недопуск шести игроков «Ак Барса» на матч с «Йокеритом»

В пресс-службе КХЛ прокомментировали недопуск шести игроков «Ак Барса» на матч с «Йокеритом» в Хельсинки.

«По прибытии в Хельсинки 28 сентября вся делегация хоккейного клуба «Ак Барс» в соответствии с требованиями финских властей сдала ПЦР-тест на COVID-19. Один из тестов дал положительный результат. По этой причине решением главного санитарного врача города Хельсинки до матча «Йокерит» — «Ак Барс» допущены только вакцинированные игроки казанского клуба либо имеющие устойчивый иммунитет. У недопущенных игроков либо не сделана вакцинация, либо нет достаточного уровня антител.

Все рекомендации, касающиеся правил въезда и пребывания в Хельсинки, были отправлены клубам как лигой, так и «Йокеритом». Лига на связи с клубами для решения всех вопросов по матчу», — сказали в пресс-службе КХЛ.