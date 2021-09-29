«Ак Барс» сыграет с «Йокеритом» в 17 полевых игроков. Нападающий заявлен вторым вратарём

Стал известен состав казанского «Ак Барса» на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Встреча состоится в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и начнётся в 18:30 мск.
В состав казанцев попали 17 полевых игроков — три полных звена, а также ещё два человека. Одним из голкиперов заявлен нападающий Дмитрий Кателевский.
Состав «Ак Барса» выглядит следующим образом:
Бобков (Кателевский);
Кэмпфер — Рукавишников, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;
Юдин — Журавлёв, Тарасов — Сафонов — Петров;
Янчевский — Лямкин, Дыняк — Бурмистров — Глухов;
Адамчук; Бровкин.
Ранее стало известно, что финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». В КХЛ прокомментировали эту ситуацию.
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