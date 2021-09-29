«Ак Барс» сыграет с «Йокеритом» в 17 полевых игроков. Нападающий заявлен вторым вратарём

Стал известен состав казанского «Ак Барса» на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Встреча состоится в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и начнётся в 18:30 мск.

В состав казанцев попали 17 полевых игроков — три полных звена, а также ещё два человека. Одним из голкиперов заявлен нападающий Дмитрий Кателевский.

Состав «Ак Барса» выглядит следующим образом:

Бобков (Кателевский);

Кэмпфер — Рукавишников, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко;

Юдин — Журавлёв, Тарасов — Сафонов — Петров;

Янчевский — Лямкин, Дыняк — Бурмистров — Глухов;

Адамчук; Бровкин.

Ранее стало известно, что финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». В КХЛ прокомментировали эту ситуацию.