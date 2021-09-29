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В «Ак Барсе» прокомментировали ситуацию с недопуском игроков на матч с «Йокеритом»

В «Ак Барсе» прокомментировали ситуацию с недопуском игроков на матч с «Йокеритом»
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В пресс-службе казанского «Ак Барса» прокомментировали решение финских властей не допустить ряд игроков российского клуба на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» в Хельсинки.

«Команда готовится к матчу. Все хоккеисты допущены в страну, но часть игроков не допущена на арену», — приводит слова пресс-службы «Ак Барса» «Р-Спорт».

Напомним, финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча команд должна состояться сегодня, 29 сентября, в 18:30 мск в Хельсинки.

Сообщается, что не получили допуск к матчу голкиперы Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм. Они не соответствуют санитарному регламенту, принятому в Финляндии.

В КХЛ прокомментировали эту ситуацию.

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