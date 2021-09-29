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18-летний форвард «Ак Барса» Кателевский примерил форму вратаря. Он сыграет с «Йокеритом»

18-летний форвард «Ак Барса» Кателевский примерил форму вратаря. Он сыграет с «Йокеритом»
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Стал известен состав казанского «Ак Барса» на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Встреча состоится в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и начнётся в 18:30 мск.

18-летний нападающий Дмитрий Кателевский будет запасным голкипером. Форвард примерил вратарскую форму.

Всего в составе казанского клуба на матч заявлено 17 полевых хоккеистов.

Напомним, финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча команд должна состояться сегодня, 29 сентября, в 18:30 мск в Хельсинки.

Сообщается, что не получили допуск к матчу голкиперы Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм. Они не соответствуют санитарному регламенту, принятому в Финляндии.

В КХЛ прокомментировали эту ситуацию.

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