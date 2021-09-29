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Маннинен забил третий гол в ворота «Автомобилиста» после потрясающего розыгрыша

Маннинен забил третий гол в ворота «Автомобилиста» после потрясающего розыгрыша
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» встречается с екатеринбуржским «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан. Счёт после второго периода — 3:1 в пользу подопечных Томи Лямся.

На 37-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Салавата Юлаева» защитник Джесси Блэкер в борьбе в чужой зоне ударил Андрея Зубарева клюшкой по рукам и получил малый штраф. На последней минуте большинства Маркус Гранлунд отдал передачу к воротам, Николай Кулёмин прострелил на дальнюю штангу. Сакари Маннинену оставалось попасть по уже пустым воротам — 3:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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