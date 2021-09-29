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«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, переиграв «Автомобилист»

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, переиграв «Автомобилист»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2021, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Мухамадуллин (Маннинен, Гранлунд) – 13:03' (5x4)   2:0 Кулёмин (Шмелёв, Науменков) – 27:19' (5x4)   2:1 Бочаров (Трямкин) – 34:55' (5x5)   3:1 Маннинен (Кулёмин, Гранлунд) – 38:31' (5x4)   3:2 Принс (Блэкер, Спунер) – 58:15' (5x4)

На 14-й минуте Шакир Мухамадуллин, реализовав численное большинство, вывел «Салават» вперёд. На 28-й минуте Николай Кулёмин увеличил преимущество в счёте. На 35-й минуте Станислав Бочаров с передачи Никиты Трямкина отыграл одну шайбу. Однако на предпоследней минуте второго периода Сакари Маннинен забросил третью шайбу в ворота Дмитрия Шикина. На 59-й минуте Шейн Принс сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что «Салават» трижды реализовал большинство.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом». «Салават Юлаев» примет «Сибирь». Обе встречи пройдут 1 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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