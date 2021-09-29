«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, переиграв «Автомобилист»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Томи Лямся.
На 14-й минуте Шакир Мухамадуллин, реализовав численное большинство, вывел «Салават» вперёд. На 28-й минуте Николай Кулёмин увеличил преимущество в счёте. На 35-й минуте Станислав Бочаров с передачи Никиты Трямкина отыграл одну шайбу. Однако на предпоследней минуте второго периода Сакари Маннинен забросил третью шайбу в ворота Дмитрия Шикина. На 59-й минуте Шейн Принс сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что «Салават» трижды реализовал большинство.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом». «Салават Юлаев» примет «Сибирь». Обе встречи пройдут 1 октября.
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