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«Металлург» отыгрался с 1:3 в матче с «Барысом» и одержал восьмую победу подряд

«Металлург» отыгрался с 1:3 в матче с «Барысом» и одержал восьмую победу подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2021, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Валк (Михайлис, Диц) – 05:02' (5x5)   0:2 Фрэттин (Куник, Мусоров) – 23:14' (5x5)   1:2 Коростелёв (Майе, Карпов) – 24:36' (5x4)   1:3 Куник – 27:12' (5x5)   2:3 Чибисов (Карри, Земчёнок) – 39:19' (5x5)   3:3 Земчёнок (Майе, Маклюков) – 43:50' (5x5)   4:3 Лайпсик (Хультстрём, Майе) – 50:08' (5x4)

На 6-й минуте матча Кёртис Валк вывел гостей вперёд. На 24-й минуте Мэтт Фрэттин увеличил преимущество казахстанского клуба. Через минуту Никита Коростелёв, реализовав численное большинство, отыграл одну шайбу. На 28-й минуте Коди Куник забил третий гол в ворота Юхо Олкинуоры, после чего финн был заменён на Василия Кошечкина. На последней минуте второго периода Андрей Чибисов сократил отставание до минимума. На 44-й минуте Артём Земчёнок сравнял счёт. Победную шайбу на 51-й минуте забросил Брендан Лайпсик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Москве сыграет с местным «Динамо». «Металлург» примет «Автомобилист». Обе встречи пройдут 1 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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