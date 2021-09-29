«Металлург» отыгрался с 1:3 в матче с «Барысом» и одержал восьмую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 6-й минуте матча Кёртис Валк вывел гостей вперёд. На 24-й минуте Мэтт Фрэттин увеличил преимущество казахстанского клуба. Через минуту Никита Коростелёв, реализовав численное большинство, отыграл одну шайбу. На 28-й минуте Коди Куник забил третий гол в ворота Юхо Олкинуоры, после чего финн был заменён на Василия Кошечкина. На последней минуте второго периода Андрей Чибисов сократил отставание до минимума. На 44-й минуте Артём Земчёнок сравнял счёт. Победную шайбу на 51-й минуте забросил Брендан Лайпсик.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Москве сыграет с местным «Динамо». «Металлург» примет «Автомобилист». Обе встречи пройдут 1 октября.