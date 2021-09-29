Николай Коваленко забил «Йокериту» после потрясающего сольного прохода
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Йокерит» встречается с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Счёт к концу второго периода — 2:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 29-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу финского клуба Николай Коваленко получил шайбу в центре площадки и на скорости вошёл в зону «Йокерита». Российский нападающий обыграл сначала двух защитников финской команды, а после и вратаря Андерса Линдбека, сравняв счёт, — 1:1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».
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