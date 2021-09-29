«Ак Барс» без недопущенных хоккеистов отыгрался с 1:3, но всё равно уступил «Йокериту»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 8-й минуте Никлас Фриман вывел финскую команду вперёд. На 29-й минуте Николай Коваленко после сольного прохода сравнял счёт. На 32-й минуте Фриман оформил дубль. На 37-й минуте шайба после броска Йона Нормана из-за ворот попала в клюшку Игорю Бобкову и залетела в ворота — 3:1. На 45-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл один гол. На 58-й минуте Артём Галимов сравнял счёт. Победу в овертайме финнам принёс Ессе Йоэнсуу.

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Напомним, финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до игры с «Йокеритом».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Москве сыграет с ЦСКА. «Йокерит» примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 1 октября.