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«Ак Барс» без недопущенных хоккеистов отыгрался с 1:3, но всё равно уступил «Йокериту»

«Ак Барс» без недопущенных хоккеистов отыгрался с 1:3, но всё равно уступил «Йокериту»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2021, среда. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Фриман (Пакаринен, Норман) – 07:13' (5x5)   1:1 Коваленко – 28:57' (5x5)   2:1 Фриман (Кивистё, О'Нилл) – 31:00' (5x5)   3:1 Норман (Лескинен, Скленичка) – 36:24' (5x5)   3:2 Кагарлицкий (Глухов, Юдин) – 44:50' (5x5)   3:3 Галимов (Коваленко, Бурмистров) – 57:54' (5x4)   4:3 Йоэнсуу – 63:56' (бул)

На 8-й минуте Никлас Фриман вывел финскую команду вперёд. На 29-й минуте Николай Коваленко после сольного прохода сравнял счёт. На 32-й минуте Фриман оформил дубль. На 37-й минуте шайба после броска Йона Нормана из-за ворот попала в клюшку Игорю Бобкову и залетела в ворота — 3:1. На 45-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл один гол. На 58-й минуте Артём Галимов сравнял счёт. Победу в овертайме финнам принёс Ессе Йоэнсуу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до игры с «Йокеритом».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Москве сыграет с ЦСКА. «Йокерит» примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 1 октября.

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