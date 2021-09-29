ЦСКА с минимальным счётом в овертайме обыграл «Сибирь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 62-й минуте Лукас Валльмарк принёс армейцам победу в овертайме. Результативную передачу отдал Константин Окулов. Шат-аут оформил вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн, отразивший все 19 бросков по своим воротам. Финский голкипер «Сибири» Харри Сятери совершил 25 сейвов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». ЦСКА примет казанский «Ак Барс». Обе встречи пройдут 1 октября.