«Авангард» дома обыграл «Сочи», у вратаря Шимона Грубеца — голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 3-й минуте Амир Гараев вывел Сочи вперёд. На 22-й минуте Корбан Найт сравнял счёт. В середине второго периода Петер Цегларик вывел омичей вперёд. Очко за результативную передачу на свой счёт записал вратарь Шимон Грубец. На 53-й минуте Франсис Паре, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу в ворота «Сочи».

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 2 октября в Челябинске сыграет с местным «Трактором». «Сочи» 3 октября примет минское «Динамо».