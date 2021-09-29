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«Авангард» дома обыграл «Сочи», у вратаря Шимона Грубеца — голевая передача

«Авангард» дома обыграл «Сочи», у вратаря Шимона Грубеца — голевая передача
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гараев (Жабреев, Николаев) – 02:58' (5x5)   1:1 Найт (Каски, Толчинский) – 21:04' (5x5)   2:1 Цегларик (Телегин, Грубец) – 30:11' (5x5)   3:1 Паре (Прохоркин, Грицюк) – 52:07' (5x4)

На 3-й минуте Амир Гараев вывел Сочи вперёд. На 22-й минуте Корбан Найт сравнял счёт. В середине второго периода Петер Цегларик вывел омичей вперёд. Очко за результативную передачу на свой счёт записал вратарь Шимон Грубец. На 53-й минуте Франсис Паре, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу в ворота «Сочи».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 2 октября в Челябинске сыграет с местным «Трактором». «Сочи» 3 октября примет минское «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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