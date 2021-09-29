СКА отыгрался с 0:3 за один период и в серии буллитов одолел «Трактор»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 17-й минуте Сергей Калинин вывел челябинцев вперёд. Менее чем через минуту Никита Тертышный с передачи Томаша Гики увеличил преимущество гостей. На 22-й минуте Тертышный оформил дубль. На 25-й минуте Кирилл Марченко отыграл одну шайбу. На 32-й минуте Игорь Ожиганов сократил отставание до минимума. На 38-й минуте Андрей Кузьменко сравнял счёт. Победу в серии буллитов СКА принёс Марченко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 3 октября в Санкт-Петербурге сыграет с «Нефтехимиком». «Трактор» 2 октября примет «Авангард».
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