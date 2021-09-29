Главный тренер «Сочи» прокомментировал 10-е поражение команды в 11 последних матчах
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Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:3). Сочинцы потерпели 10- поражение в 11 матчах.
«Хорошая игра против сильного и мощного соперника. Но пока первые звенья у нас не начнут забивать, тяжело будет выигрывать матч. Пока забивает только четвёртая тройка. Что мешает обыгрывать таких соперников, как «Куньлунь» и рижское «Динамо»? Реализация, после первых двух матчей — как отрезало. Не идёт, и это накладывает отпечаток на ребят, тяжело им психологически. Плюс мы играем через день с перелётами, в отличие от других команд. Сейчас у нас впервые три дня без матчей. Надеюсь, ребята отдохнут», — передаёт слова Ставровского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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