Брагин снова отказался комментировать перестановки в сборной России

Главный тренер СКА Валерий Брагин после матча с «Трактором» (4:3, Б) отреагировал на вопрос о сборной России.
«По сборной не комментирую», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, после встречи с «Витязем» (5:6 Б) 27 сентября Брагину задали вопрос о сборной России, на что он ответил: «По сборной слухи не комментирую». Последний вопрос о тренерских изменениях разозлил Валерия Николаевича, он не стал его дослушивать и покинул пресс-конференцию. На этот раз Брагин отреагировал спокойнее, чем в предыдущий.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
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