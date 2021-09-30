«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в предсезонном матче, у Овечкина «-1»

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончился победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» дважды забил Джон Карлсон и ещё по разу отличились Ти Джей Оши и Майк Веччионе. Российский нападающий Александр Овечкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Илья Самсонов пропустил два гола.

За «Нью-Джерси» забивали Егор Шарангович, Джек Хьюз, Александр Хольц, Доусон Мерсер и Нико Хишир.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».