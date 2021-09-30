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«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в предсезонном матче, у Овечкина «-1»

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в предсезонном матче, у Овечкина «-1»
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончился победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» дважды забил Джон Карлсон и ещё по разу отличились Ти Джей Оши и Майк Веччионе. Российский нападающий Александр Овечкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Илья Самсонов пропустил два гола.

За «Нью-Джерси» забивали Егор Шарангович, Джек Хьюз, Александр Хольц, Доусон Мерсер и Нико Хишир.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2021, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Sharangovich (Holtz, Okhotiuk) – 05:49' (5x5)   1:1 Карлсон – 09:01' (4x5)   1:2 Хьюз – 20:45' (5x5)   2:2 Карлсон (Кузнецов, Манта) – 23:15' (5x4)   2:3 Holtz (Сиверсон, Sharangovich) – 32:33' (5x5)   3:3 Оши (Lapierre, Кемпны) – 33:00' (5x5)   4:3 Vecchione (Lapierre) – 39:09' (5x4)   4:4 Mercer (Юнссон) – 45:35' (5x5)   4:5 Хишир (Сиверсон) – 58:48' (5x4)
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