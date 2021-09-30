Пашков: ходят слухи, что в финале Пхенчхана Жамнов принимал некоторые решения

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России на Олимпийские игры в Пекине.
«Насколько понимаю, в нынешней ситуации восторжествовала идея коллективного тренера. У Жамнова будут опытные консультанты – тот же Знарок и Валерий Брагин. Само по себе понятие «консультант» – очень неоднозначное, но я надеюсь, что Алексею хватит хоккейной и житейской мудрости, чтобы по максимуму использовать опыт этих специалистов.
В целом, с моей точки зрения, у кандидатуры Жамнова есть и плюсы, и минусы.
Алексей уже давно – лет шесть-семь «варится» рядом со сборной, прошёл и серебряную Прагу-2015, и неудачный Кубок мира в Торонто-2016, и золотой Пхенхчхан-2018. Получается, тайн внутри национальной команды для него нет. Также важно, что у Жамнова большой энхаэловский опыт, его отлично знают все наши североамериканские звезды.
Минусы? Беспокоит, что у Жамнова нет опыта главного тренера. Ходят слухи, что в финале Пхенчхана он принимал некоторые решения, которые стали ключевыми, но необходима постоянная практика. С этой точки зрения очень важными становятся два ближайших этапа Евротура. На них Алексей должен почувствовать новую роль», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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