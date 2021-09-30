Голкипер «Торонто» рассказал о документальном фильме о команде, который выйдет в пятницу

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл рассказал о фильме «Всё или ничего: «Торонто Мэйпл Лифс», который выйдет в эфир в пятницу.

«Я не сомневаюсь в решимости нашей команды победить. Мы готовы делать всё для этого. Мы понимаем болельщиков, и очень хотим победить. Не может быть никаких оправданий. То, что случилось, придаёт нам сил, вы сможете в этом убедиться в новом сезоне.

Вы увидите то, что обычно остаётся за кадром, я вам это обещаю. Как игроки, тренеры, менеджеры общаются друг с другом, как проходит жизнь команды за пределами хоккейной коробки. Мне кажется, что даже самим игрокам это будет интересно, мы ни в чём подобном раньше не принимали участие. Болельщикам это должно понравиться. Это действительно интересный проект.

Мы понимаем, как нужно играть, знаем всё, что связано непосредственно с игрой. А тут мы видим, что делают Кайл и Шелдон, пусть не в полном объёме. Что-то попало в кадр, что-то нет, так что речь не идёт о полной картине, но заглянуть за кулисы всё равно интересно, чтобы понять, какие там эмоции, что там происходит.

Я кое-чего добился в личном плане, но мы хотим побеждать в плей-офф. Вот наша цель. К сожалению, все знают, чем завершилась для нас прошлогодняя история», – цитирует Кэмпбелла официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на интервью подкасту NHL @TheRink.