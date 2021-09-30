«Арена Омск» — лучший проект государственно-частного партнёрства в сфере спорта и туризма

Лауреаты национальной премии «РОСИНФРА» объявлены на Российской неделе Государственно-частного партнёрства. Премия вручается с 2013 года, её организатором выступает Национальный Центр ГЧП. Лауреаты определены в 14 номинациях.



В сфере спорта и туризма победителем стал проект по строительству многофункционального спортивного комплекса «Арена» в Омске.



«Для региона этот проект очень важен. Мы все ждём дня, когда трибуны заполнят болельщики, наша команда выйдет на лёд на родной Омской земле. Строительство «Арены» действительно масштабный объект по инвестициям, объёмам строительства и значению для региона и России в целом. Рад, что на федеральном уровне наши проекты получают поддержку и высокую оценку», – цитирует Губернатора Омской области Александра Буркова официальный сайт «Арены Омск.

Строительство «Арены Омск» ведется в рамках Концессионного соглашения, заключенного между Правительством региона и инвестором. Объём инвестиций по проекту оценивается в 12 млрд рублей, из них ПАО «Газпром нефть» вкладывает 6 млрд рублей, ещё 6 млрд рублей – бюджетные средства, где 5 млрд рублей – федеральные, остальные – региональные. Над проектом концессионной инициативы работала команда специалистов региональных ведомств – сотрудники Минэкономики, Минспорта, Минфина, Минимущества, Минстроя и Главного государственно-правового управления.



Многофункциональный спорткомплекс «Арена» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения Чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней Ареной ХК «Авангард».