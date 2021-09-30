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Сергей Шумаков ответил на вопрос, почему ему было тяжело работать с Хартли в «Авангарде»

Сергей Шумаков ответил на вопрос, почему ему было тяжело работать с Хартли в «Авангарде»
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков рассказал об обмене из «Авангарда».

«Я действительно сам просил обмен из «Авангарда» в прошлом сезоне. Мы поговорили с руководством, с Хартли. Всё нормально, без ругани, на хорошей ноте расстались, поняли друг друга. Почему было тяжело с Хартли? Наверное, мы просто разные люди. Недовольство может выражать не только тренер, но и хоккеист. Мне кажется, это нормально. Не скажу, что у нас какие-то постоянные конфликты были с ним, работали вместе и работали. Но у любого игрока может такая ситуация возникнуть.

Когда тебе реально доверяют, ты это чувствуешь. Выходишь в большинстве, в важные отрезки игры, и это придаёт уверенность. Получается всё больше и больше, само собой идёт. А когда меньше доверять стали, из-за этого и не получалось результат давать. Я перестал много играть, всего по 10 минут за матч. А в современном хоккее за это время очень тяжело что-то сделать. Без большинства тем более. Хоккей-то сейчас — одно сплошное большинство. Забиваешь в нём — выиграл, нет — проиграл.

Да, со мной разговаривали, почему урезали время. Но у тренерского штаба «Авангарда» были свои взгляды на ситуацию. Поэтому и расстались», – сказал Шумаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Может, кто-то прочухал схему и пускает слухи о моём обмене?» Разговор с Сергеем Шумаковым «Может, кто-то прочухал схему и пускает слухи о моём обмене?» Разговор с Сергеем Шумаковым
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