Кагарлицкий: в моём голе большая заслуга Глухова

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4 ОТ).



«Понравилось играть в три звена, получаешь больше игрового времени. Чувствовал себя хорошо. У нас не было запланированной утренней раскатки, наверное, если бы она состоялась, то было бы легче войти в игру. Второй период отыграли неважно, но в третьем добавили в агрессии. К сожалению, не удалось дожать соперника. В конце было достаточно времени в большинстве, чтобы забить.



Что помогло переломить ход матча в третьем периоде? Именно в третьем периоде поймали ритм. За всех не буду говорить, но я чувствовал себя хорошо. Добавили в агрессии, поняли, что некуда отступать. Начали рисковать, забили нужные голы, но обидно, что не дожали.



Сказали ли что-то особенное перед третьим периодом? Не сказал бы, что что-то особенное. Объяснил, как нужно играть, подсказывал. Ничего сверхъестественного, не ругался. Во втором периоде мы пропустили необязательные голы, ребята между собой поговорили, подбадривали друг друга, тренер настроил команду. Это нам помогло.



Гол? Миша Глухов побежал, поборолся, забрал шайбу. Потом он выдержал паузу – это здорово. Я просто нашёл свободную точку и бросил. В этом голе большая заслуга Мишки», – цитирует Кагарлицкого официальный сайт клуба.

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