Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Арена Омск» изнутри. Через год она должна принять матчи КХЛ

«Арена Омск» изнутри. Через год она должна принять матчи КХЛ
Комментарии

«Чемпионат» публикует видео изнутри «Арены Омск», строительство которой планируется завершить осенью 2022 года. Ранее сообщалось, что сезон-2022/2023 «ястребы» начнут в родном городе.

Многофункциональный спорткомплекс «Арена Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».

Напомним, что в последних двух сезонах омичи проводили домашние матчи в Балашихе, где стали обладателями Кубка Гагарина-2021. В текущем сезоне «Авангард» провёл 10 матчей и набрал в них 12 очков. Сейчас омичи занимают шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Новость по теме
«Арена Омск» — лучший проект государственно-частного партнёрства в сфере спорта и туризма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021