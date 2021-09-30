«Арена Омск» изнутри. Через год она должна принять матчи КХЛ
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«Чемпионат» публикует видео изнутри «Арены Омск», строительство которой планируется завершить осенью 2022 года. Ранее сообщалось, что сезон-2022/2023 «ястребы» начнут в родном городе.
Многофункциональный спорткомплекс «Арена Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».
Напомним, что в последних двух сезонах омичи проводили домашние матчи в Балашихе, где стали обладателями Кубка Гагарина-2021. В текущем сезоне «Авангард» провёл 10 матчей и набрал в них 12 очков. Сейчас омичи занимают шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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