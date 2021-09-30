Андрей Назаров станет новым главным тренером ХК «Сочи»
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Как стало известно «Чемпионату», 47-летний специалист Андрей Назаров станет главным тренером «Сочи».
Последним клубом Назарова был «Нефтехимик», который он покинул в декабре 2018 года. Ранее специалист также работал тренером в «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», «Барысе» и СКА. Кроме того, он возглавлял сборные Украины и Казахстана.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» провёл 13 матчей и одержал только три победы, обыграв «Амур», «Витязь» и «Нефтехимик». Сейчас серия поражений сочинцев достигла отметки в четыре матча.
Следующим матчем «Сочи» начнёт домашнюю серию, по ходу которой сыграет с минским «Динамо», «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо». Игры состоятся 3, 5 и 8 октября.
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