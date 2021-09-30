Защитник «Сочи»: нужно забить хотя бы мусорный гол, чтобы почувствовать уверенность

Защитник «Сочи» Никита Седов подвёл итоги матча с «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:3).



«Очень соскучился по хоккею. И рад, что удалось после долгой паузы вернуться на площадку. Жаль, что нам не удалось победить, но впереди много матчей. Уверен, что мы все вместе переломим эту ситуацию.



Мы обсудили после матча его итоги и пришли к мнению, что уступили из-за собственных мелких ошибок. Да, хорошо играли, но за это не дают очков, если ты забиваешь меньше соперника. «Авангард» нас наказал за ошибки, такая команда ничего не прощает.



Как команде выйти из кризиса? Не скажу чего-то нового. Надо быть сконцентрированными в каждом моменте игры и постараться добавить в реализации. У нас в каждой игре по 5-6 хороших шансов забить. Но часто мы ограничиваемся только одним голом. В современном хоккее всё решают мелочи. Нам надо уделить этому особое внимание.



«Сочи» очень мало забивает? Каждый должен брать ответственность на себя. Знаете, в таких случаях часто говорят: нужно забить хотя бы мусорный гол, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Нам уже не до красоты – нужно просто реализовывать хотя бы половину из того, что мы создаём.



Повлиял ли график? Думаю, да. Мы много игр провели через день. Плюс перелёты. Это непросто. Но я не хочу оправдывать наши неудачи тяжёлым расписанием. Надо всё тщательно проанализировать», – цитирует Седова официальный сайт клуба.

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