Наставник сборной России Жамнов побывал в раздевалке «Омских Ястребов» перед игрой МХЛ

Сегодня, 30 сентября, в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги встречаются «Омские Ястребы» и «Ирбис». Встреча проходит в Омске на стадионе хоккейной академии «Авангарда».
Перед началом игры раздевалку хозяев посетили новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов и председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.
Видео доступно в инстаграм-аккаунте «Омских Ястребов».
Напомним, во вторник, 28 сентября, было объявлено о том, что Алексей Жамнов стал главным тренером сборной России по хоккею и возглавит её на предстоящих Олимпийских играх 2022 года. В его тренерский штаб могут войти Сергей Гончар и Сергей Зубов. Бывший главный тренер сборной России Валерий Брагин, а также Олег Знарок войдут в штаб в качестве консультантов.
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