КХЛ представила логотип и фирменный стиль Недели звёзд хоккея — 2022

Континентальная хоккейная лига представила логотип и фирменный стиль Недели звёзд хоккея 2022 года, которая пройдёт в Челябинске с 8 по 16 января.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, на логотипе изображено падение метеорита, который выглядит как шайба на фоне звёздного неба. Метеорит упал в Челябинске 15 февраля 2013 года и принёс городу мировую известность. Форма логотипа — ромб, такая же, как у листа металла, который используется в машиностроении. Шрифт отсылает к тяжёлой промышленности Челябинска, тракторо- и танкостроению: город со времён Великой Отечественной войны носит прозвище «Танкоград». Логотип выполнен в цветах герба Челябинской области, преобладают красный и золотой.

«Когда мы разрабатываем логотип и фирменный стиль Недели звёзд хоккея, то уделяем большое внимание символам и визуальным образам города, истории региона, в котором пройдёт наше титульное мероприятие. Челябинск — очень многогранный город, поэтому у нас было несколько идей, и все они, так или иначе, легли в основу логотипа и фирменного стиля. Тема метеорита и Челябинска тесно связаны, благодаря этой истории город известен во всём мире. Даже для самих челябинцев это одна из первых ассоциаций. Мы не могли обойти вниманием тему металлургии и машиностроения, эти аспекты заложены в форме логотипа, его шрифте и паттернах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале КХЛ.

Вообще, логотип и весь фирменный стиль Недели звёзд хоккея — это множество ассоциаций и смыслов, которые незаметны сразу, но видны при пристальном изучении. Уверен, что нашим дизайнерам удалось создать яркий и запоминающийся визуальный образ Недели звёзд хоккея в Челябинске», — сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.



В программе Недели звёзд хоккея первыми в игру вступят лучшие игроки Женской хоккейной лиги (8 января). На следующий день состоится Кубок Вызова МХЛ, а 15 и 16 января зрители увидят Мастер-шоу и Матч Звёзд КХЛ.