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Кравец — о победе над «Торпедо»: в «Амуре» все соскучились по этим радостным ощущениям

Кравец — о победе над «Торпедо»: в «Амуре» все соскучились по этим радостным ощущениям
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Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:3, ОТ).

«Команду и болельщиков поздравляю с победой. Все соскучились по этим радостным ощущениям. Мы неудачно начали матч, плохо двигались. Но затем команда стала играть правильно и сумела прибавить. Это хороший показатель, когда проигрывая 1:3, ты выигрываешь игру. Все — молодцы, двигаемся дальше.

Игра Галузина? Он же не лежал две с половиной недели на диване. Когда мы были в поездке, он хорошо тренировался. А теперь тренерский штаб решил, чтобы он набирал форму через игру. В матче с «Торпедо» Галузин отыграл настолько, насколько он сейчас готов. Но мы верим, что он будет помогать команде.

Что с ним случилось в третьем периоде? Ему шайба попала в лицо… Но уже зашили, так что все в порядке.

Горшков — герой встречи? Очень важно, когда рядом наши близкие. У Саши недавно приехала семья, и теперь… он может заниматься только хоккеем. Все рядом и помогают тебе — только играй», — цитирует Кравеца «Матч ТВ».

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