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«Сочи» объявил об уходе с поста главного тренера клуба Ставровского

«Сочи» объявил об уходе с поста главного тренера клуба Ставровского
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«Сочи» объявил об уходе из клуба главного тренера Евгения Ставровского.

Как сообщает официальный сайт команды, после проведённого собрания с участием хоккеистов и руководителей клуба Ставровский объявил об уходе с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона.

«Работу любого тренера оценивают по конкретному результату. Понимаю, что 12-е место по итогам сентября – это не та позиция, которая может нравиться болельщикам и руководителям клуба. Мы на равных с соперниками провели большинство матчей сезона, однако только за хорошую игру очков в таблице не начисляют. И когда их мало, это всегда становится катализатором перемен.

Я получил громадный опыт, который мне обязательно пригодится в будущем. Сейчас мне надо проанализировать для себя мою работу в «Сочи», чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Я не ухожу из хоккея, это моя жизнь, в которой иногда случаются трудности. Они в любом случае делают человека моей профессии только сильнее.

Спасибо игрокам, моим помощникам и персоналу команды за совместную работу, руководителям клуба – за предоставленную возможность попробовать свои силы в КХЛ, болельщикам – за поддержку. Буду следить за «Сочи», желаю команде больших успехов», — приводит слова Ставровского пресс-служба клуба.

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