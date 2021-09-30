Гендиректор «Салавата» рассказал, почему смотрит матчи клуба рядом с болельщиками

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, почему сидит на обычных местах во время матчей, а также прокомментировал приход в клуб тренера вратарей Венсана Риндо.



«Сидим с семьёй на этих местах уже пятый сезон. Мне достались два абонемента на 9-й сектор в качестве подарка от друзей. Просто нравятся эти места. Вижу эмоции игроков, болельщиков. На этой стороне арены располагаются ворота соперников. Поэтому два периода наше нападение перед нами как на ладони. Сейчас тем более важно видеть все детали игры команды. Всегда полезно послушать болельщиков, часто можно услышать оценки, сказанные в экспрессивном тоне. К тому же у меня небольшая близорукость. Издалека точно не увижу много интересного.



Мы попали в точку с тренером вратарей Венсаном Риндо? Я думаю, рано говорить о том, что мы попали в точку. Клуб искал тренера вратарей, этим вопросом занимался Александр Курносов вместе с Василием Чижовым. У нас было несколько предложений от агентов, навели справки, посоветовались с тренерским штабом. Большой плюс в том, что Венсан уже работал в России. Поэтому переезд к нам не стал для него проблемой. Окончательное решение было за тренерским штабом. Мы предложили кандидатуру, штаб согласовал.



Венсан – ответственный и требовательный тренер. Он раньше всех приходит на арену, готовит план тренировок, затем целенаправленно работает по нему, требует от вратарей его четкого выполнения. Думаю, что этого раньше не хватало нашим голкиперам. Надеюсь, что такой подход является правильным. В тоже время повторю, что ещё рано делать выводы. Но первые результаты работы наших вратарей действительно выглядят неплохо.



Мы понимали, что частая смена тренера по вратарям плохо влияет на игру Метсолы. Юха считал, что он вполне способен работать самостоятельно. Однако ход событий показал, что всё же такое положение дел не позволяет добиться устойчивого результата. Юха – профессионал, он согласился с нашим мнением», — приводит слова Баширова «Горобзор.ру».