«Сочи» объявил о назначении Назарова главным тренером клуба

Андрей Назаров официально стал новым главным тренером ХК «Сочи».



Как сообщает официальный сайт клуба, сегодня, 30 сентября, на собрании во дворце спорта «Большой» 47-летний специалист был представлен команде.



Назаров является воспитанником «Трактора». Профессиональную карьеру начал в московском «Динамо», с которым в 1993 году стал чемпионом страны. Годом ранее был выбран на драфте НХЛ под общим 10-м номером клубом «Сан Хосе Шаркс», за который провёл шесть сезонов. В НХЛ также выступал за «Тампу», «Калгари», «Анахайм», «Бостон», «Финикс» и «Миннесоту». Всего за океаном Назаров проёел 571 игру, набрал 124 очка. В России также играл за новокузнецкий «Металлург» и омский «Авангард». Участник чемпионата мира 1998 года, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Авангарда».



Андрей Назаров завершил игровую карьеру в 2006 году, после чего в качестве главного тренера работал в КХЛ в «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», СКА, «Барысе» и «Нефтехимике», а также в сборных Украины и Казахстана.



В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» провёл 13 матчей и одержал только три победы, обыграв «Амур», «Витязь» и «Нефтехимик». Сейчас серия поражений сочинцев достигла отметки в четыре матча.



Следующим матчем «Сочи» начнёт домашнюю серию, по ходу которой сыграет с минским «Динамо», «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо». Игры состоятся 3, 5 и 8 октября.