Сегодня, 30 сентября, «Сочи» объявил о назначении Андрея Назарова главным тренером клуба.
Последним местом работы 47-летнего специалиста был «Нефтехимик», он возглавлял клуб с 2016 по 2018 год. Также Назаров работал в «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», СКА, «Барысе», а также в сборных Украины и Казахстана.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Какого результата добьётся ХК «Сочи» под руководством Андрея Назарова?
Опрос доступен на сайте Quiz.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» провёл 13 матчей и одержал только три победы, обыграв «Амур», «Витязь» и «Нефтехимик». Сейчас серия поражений сочинцев достигла отметки в четыре матча.
Следующим матчем «Сочи» начнёт домашнюю серию, по ходу которой сыграет с минским «Динамо», «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо». Игры состоятся 3, 5 и 8 октября.
- 30 сентября 2021
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