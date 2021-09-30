Сегодня, 30 сентября, «Сочи» объявил о назначении Андрея Назарова главным тренером клуба.



Последним местом работы 47-летнего специалиста был «Нефтехимик», он возглавлял клуб с 2016 по 2018 год. Также Назаров работал в «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», СКА, «Барысе», а также в сборных Украины и Казахстана.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Какого результата добьётся ХК «Сочи» под руководством Андрея Назарова?

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В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» провёл 13 матчей и одержал только три победы, обыграв «Амур», «Витязь» и «Нефтехимик». Сейчас серия поражений сочинцев достигла отметки в четыре матча.



Следующим матчем «Сочи» начнёт домашнюю серию, по ходу которой сыграет с минским «Динамо», «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо». Игры состоятся 3, 5 и 8 октября.