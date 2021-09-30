Кожевников: учитывая опыт и харизму Назарова, я уверен, что он взбодрит «Сочи»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Андрея Назарова на пост главного тренера «Сочи».



«Учитывая опыт и харизму Андрея Назарова, я уверен, что он взбодрит клуб. Принято правильное и взвешенное решение. Андрей Викторович умеет работать с молодёжью, человек направит хоккеистов команды, занимающей последнее место на Западе, в правильное русло. Конечно, исходя из последних результатов сочинцев, изменения напрашивались.



Не сомневаюсь, что при Назарове у руля хоккеисты начнут играть более ответственно. У этого российского специалиста есть авторитет среди игроков, а ведь не у каждого тренера есть необходимый авторитет и высокий статус. Думаю, Назаров даст в «Сочи» результат. Теперь за игрой сочинцев будет гораздо интереснее наблюдать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.