Кожевников: учитывая опыт и харизму Назарова, я уверен, что он взбодрит «Сочи»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Андрея Назарова на пост главного тренера «Сочи».
«Учитывая опыт и харизму Андрея Назарова, я уверен, что он взбодрит клуб. Принято правильное и взвешенное решение. Андрей Викторович умеет работать с молодёжью, человек направит хоккеистов команды, занимающей последнее место на Западе, в правильное русло. Конечно, исходя из последних результатов сочинцев, изменения напрашивались.
Не сомневаюсь, что при Назарове у руля хоккеисты начнут играть более ответственно. У этого российского специалиста есть авторитет среди игроков, а ведь не у каждого тренера есть необходимый авторитет и высокий статус. Думаю, Назаров даст в «Сочи» результат. Теперь за игрой сочинцев будет гораздо интереснее наблюдать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 30 сентября 2021
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