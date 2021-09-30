Назаров: болельщики «Сочи» увидят агрессивность, прессинг и очень много борьбы по правилам

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал назначение на пост наставника клуба.



«Это был обычный вечер. Позвонило руководство хоккейного клуба «Сочи», предложило возглавить команду. Конечно, я согласился, даже не стал спрашивать, каким будет контракт – деньги для меня сейчас не важны. Конечно, они имеют роль, как для любого профессионального тренера, но не в данном случае. Купил билет, пообщался с близкими и сегодня сел на самолёт.



Достаточно давно не работал в клубе КХЛ? Ничего страшного. Ходило очень много всевозможных слухов, я их не подтверждал, не опровергал. Немного надоело без работы, если честно. Поэтому благодарен руководству ХК «Сочи» за представленную возможность возглавить клуб.



Не привыкать работать с незвёздными коллективами? Знаете, наверное, это мой конёк. На протяжении многих лет я понял одну вещь: мы все заточены под что-то. Кто-то может работать со звёздными коллективами удачно, кто-то может, наоборот, с незвёздными коллективами, с «рабочими лошадками». Наверное, у меня лучше получается с теми ребятами, которые пока полностью не раскрыты, которые только попали в лигу. Нужно им придать уверенности, что-то подсказать, показать, ну и в целом научить выигрывать. Каждый клуб независимо от бюджета хочет радовать своих болельщиков, все хотят выигрывать.



Прежде всего, приглашаю всех на ближайшие матчи команды. Хоккей будет яркий, красочный, болельщики увидят ту черту характера, которую я всегда пытаюсь привнести в свои клубы – агрессивность, постоянный прессинг и очень много борьбы, замечу, борьбы по правилам.



У «Сочи» сейчас маловато очков – 8 в 13 матчах? Скажу так: вся борьба впереди. Моя задача сделать так, чтобы команды, которые приезжают в Сочи играть против нас, понимали: здесь не будет лёгкой прогулки. И это я сделаю», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Сочи».