Ерёменко – о пасе Галиева на Фисенко: очень дорогой момент. Снимаю шляпу перед Станиславом

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (5:3).



«Наверное, есть небольшая тенденция в плане неудачных первых периодов. Будем с этим бороться. Тренерский штаб постоянном нам об этом говорит. Может быть, где-то на подсознании это сидит, но мы стараемся всё исправить. Мы стараемся играть с первой минуты, но пока вот так получается. Задача вратарей – выручать, у меня это сегодня не получилось. В эпизодах с первым и третьим голами мог сыграть и лучше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Галиев не стал оформлять хет-трик и отдал пас Фисенко? Это здорово, и я снимаю шляпу перед Станиславом. На самом деле, это дорого стоит, потому что человек мог делать хет-трик, но вместо этого отдал пас. Это на самом деле, очень дорогой момент для команды.



Впервые в карьере работаю с иностранным тренером вратарей. Есть некоторые новые моменты. Магнус очень позитивный человек. Он всегда улыбается и всегда придаёт каких-то определённых сил. Работаем. Всё в процессе», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.