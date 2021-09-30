Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ерёменко – о пасе Галиева на Фисенко: очень дорогой момент. Снимаю шляпу перед Станиславом

Ерёменко – о пасе Галиева на Фисенко: очень дорогой момент. Снимаю шляпу перед Станиславом
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (5:3).

«Наверное, есть небольшая тенденция в плане неудачных первых периодов. Будем с этим бороться. Тренерский штаб постоянном нам об этом говорит. Может быть, где-то на подсознании это сидит, но мы стараемся всё исправить. Мы стараемся играть с первой минуты, но пока вот так получается. Задача вратарей – выручать, у меня это сегодня не получилось. В эпизодах с первым и третьим голами мог сыграть и лучше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Галиев не стал оформлять хет-трик и отдал пас Фисенко? Это здорово, и я снимаю шляпу перед Станиславом. На самом деле, это дорого стоит, потому что человек мог делать хет-трик, но вместо этого отдал пас. Это на самом деле, очень дорогой момент для команды.

Впервые в карьере работаю с иностранным тренером вратарей. Есть некоторые новые моменты. Магнус очень позитивный человек. Он всегда улыбается и всегда придаёт каких-то определённых сил. Работаем. Всё в процессе», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Уход из «Ак Барса» — обоюдное решение. Хотел другой игры и иного статуса» «Уход из «Ак Барса» — обоюдное решение. Хотел другой игры и иного статуса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021