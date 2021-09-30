Главный тренер «Куньлуня» Занатта подвёл итоги матча с московским «Динамо»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта поделился мнением о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (3:5).



«Доволен тем, как мы начали, забили две быстрые шайбы, но потом дали сопернику возможность вернуться в игру, благодаря большинству, и вообще удаления нас сегодня подвели. Удалось и вернуться в игру, но когда оказались втроём против пятерых, то тут уже сложно было что-то предпринять. В конце мы, естественно, старались отыграться, сняли вратаря, но не получилось. В целом доволен нашими ребятами, потому что они старались и, видимо, отдали на льду сегодня все, что у них было», — приводит слова Занатты официальный сайт «Динамо».



В следующем матче «Куньлунь» в субботу, 2 октября, примет «Витязь».