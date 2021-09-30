Главный тренер «Куньлуня» Занатта подвёл итоги матча с московским «Динамо»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта поделился мнением о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (3:5).
«Доволен тем, как мы начали, забили две быстрые шайбы, но потом дали сопернику возможность вернуться в игру, благодаря большинству, и вообще удаления нас сегодня подвели. Удалось и вернуться в игру, но когда оказались втроём против пятерых, то тут уже сложно было что-то предпринять. В конце мы, естественно, старались отыграться, сняли вратаря, но не получилось. В целом доволен нашими ребятами, потому что они старались и, видимо, отдали на льду сегодня все, что у них было», — приводит слова Занатты официальный сайт «Динамо».
В следующем матче «Куньлунь» в субботу, 2 октября, примет «Витязь».
- 30 сентября 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:29
-
22:25
-
22:19
-
22:08
-
21:47
-
21:45
-
20:45
-
20:24
-
20:13
-
20:07
-
20:03
-
20:01
-
19:31
-
19:16
-
18:55
-
18:12
-
18:04
-
17:30
-
17:18
-
16:50
-
16:27
-
16:14
-
15:32
-
15:04
-
14:39
-
14:31
-
13:44
-
13:35
-
13:25
-
13:06
-
13:01
-
12:27
-
11:50