Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» уступила «Колорадо» в предсезонке, у Куликова результативный пас

«Миннесота» уступила «Колорадо» в предсезонке, у Куликова результативный пас
Комментарии

В предсезонном матче «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 6:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри, Эрик Джонсон (2), Сампо Ранта, Оскар Олауссон и Самуэль Жирар. Российский форвард Михаил Мальцев отыграл 12.53 и не отметился результативными действиями.

За «Миннесоту» голы забили Райан Хартман, Кевин Фиала, Адам Бекман и Мэйсон Шоу. Российский защитник Дмитрий Куликов сыграл 21:53, сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2021, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кадри (Жирар, Комфер) – 06:49' (5x5)   1:1 Хартман (Цуккарелло, Куликов) – 11:43' (5x4)   2:1 Джонсон (Ландеског, Кадри) – 13:50' (4x4)   2:2 Фиала (Цуккарелло, Фолиньо) – 16:36' (5x4)   2:3 Beckman (Мермис, Цуккарелло) – 31:09' (5x5)   3:3 Ranta (Джост, Гилберт) – 35:25' (4x5)   3:4 Shaw (Duhaime, Lizotte) – 37:13' (5x5)   4:4 Olausson (Ranta, Джонсон) – 48:21' (5x5)   5:4 Жирар (Комфер, Newhook) – 56:45' (5x5)   6:4 Джонсон (Кадри) – 58:54' (en)

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021