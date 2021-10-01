«Миннесота» уступила «Колорадо» в предсезонке, у Куликова результативный пас

В предсезонном матче «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 6:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри, Эрик Джонсон (2), Сампо Ранта, Оскар Олауссон и Самуэль Жирар. Российский форвард Михаил Мальцев отыграл 12.53 и не отметился результативными действиями.

За «Миннесоту» голы забили Райан Хартман, Кевин Фиала, Адам Бекман и Мэйсон Шоу. Российский защитник Дмитрий Куликов сыграл 21:53, сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «-1».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».