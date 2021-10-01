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«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в товарищеском матче, у Князева ассист

«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в товарищеском матче, у Князева ассист
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В предсезонном матче «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Меркли, Джеффри Вил и Кевин Лабанк. Российский защитник «Шаркс» Артемий Князев за 18.09 на площадке сделал результативную передачу, совершил три броска по воротам и заработал показатель полезности «+1».

В составе «Анахайма» единственный гол забил Бенуа-Оливье Гру. Российский форвард Александр Волков за 18.00 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2021, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Groulx (Robinson, Гибсон) – 06:47' (4x5)   1:1 Merkley (Гэмбрелл, Chmelevski) – 12:49' (5x5)   1:2 Viel (Raska, Kniazev) – 29:05' (5x5)   1:3 Лабанк (Merkley, Eklund) – 55:40' (5x4)

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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