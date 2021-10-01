«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в товарищеском матче, у Князева ассист

В предсезонном матче «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Меркли, Джеффри Вил и Кевин Лабанк. Российский защитник «Шаркс» Артемий Князев за 18.09 на площадке сделал результативную передачу, совершил три броска по воротам и заработал показатель полезности «+1».

В составе «Анахайма» единственный гол забил Бенуа-Оливье Гру. Российский форвард Александр Волков за 18.00 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».