Шайба Мироманова не спасла «Вегас» от поражения в предсезонном матче с «Кингз»

В предсезонном матче «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендан Лемье, Лиас Андерссон и Артур Калиев. Российский форвард «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачёв один раз бросил по воротам соперника, сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1».

В составе «Вегаса» единственный гол забил российский защитник Даниил Мироманов. Игрок совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».