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Шайба Мироманова не спасла «Вегас» от поражения в предсезонном матче с «Кингз»

Шайба Мироманова не спасла «Вегас» от поражения в предсезонном матче с «Кингз»
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В предсезонном матче «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендан Лемье, Лиас Андерссон и Артур Калиев. Российский форвард «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачёв один раз бросил по воротам соперника, сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1».

В составе «Вегаса» единственный гол забил российский защитник Даниил Мироманов. Игрок совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2021, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Лемье (Strand) – 01:45' (5x5)   2:0 Андерссон (Vilardi, Tkachev) – 21:48' (5x5)   2:1 Miromanov (Руа) – 44:30' (5x5)   3:1 Kaliyev (Byfield, Tkachev) – 49:35' (5x4)

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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