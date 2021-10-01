Светлов: Рашевский и Марченко делают заявку на Пекин, Аскаров — на 1-го номера на МЧМ

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов прокомментировал последние игры ЦСКА, московского «Динамо» и СКА в регулярном чемпионате — 2021/2022.



«Игра ЦСКА — «Сибирь» получилась очень тяжёлой, было видно, что армейцы только вернулись из затяжного турне. Новосибирску сейчас очень нужны очки, поэтому команда сыграла в нехарактерном для себя стиле — от глухой обороны, на таланте вратаря Сятери, отсюда футбольные 0:0 после 60 минут. В «Сибири» много игроков, с которыми работал в «Амуре», их потенциал известен, им вместе с Сятери по силам вытянуть команду в непростой момент.



Родное «Динамо» порадовало? «Спартак» цеплялся за результат два периода, но в третьем мы увидели, что такое большая функциональная подготовка от московского «Динамо», которая, кстати, все годы отличала команду. У красно-белых команда хорошо укомплектована, надеюсь, её хватит в функциональном плане на ровный сезон. Но в дерби с «Динамо» в третьем периоде красно-белые ресурсов не нашли.



В «Динамо» все рекорды бьёт Шипачёв, сегодня это первая звезда КХЛ. Но посмотрите, как рядом с ним растёт молодой Рашевский. Похоже, что он делает заявку на Пекин — видимо, в связке с Шипачёвым.



Очень понравилась молодёжь СКА в играх с «Витязем» и «Трактором». Оба раза Питер «горел» в три шайбы — 1:4 и 0:3, оба раза после трёх пропущенных шайб на лёд выходил голкипер Аскаров, и СКА возвращался в игру. На фоне очень качественных легионеров «Трактора» и «Витязя» молодёжь СКА не потерялась — наоборот, в трудный момент именно она вела за собой.



По поводу Аскарова специалисты много спорят, у него эффектный и немного рискованный стиль, а также все плюсы и минусы праворукого голкипера. В наше время левшей обычно переучивали на правшей, но Аскаров гнёт свою линию и, на мой взгляд, прибавляет от матча к матчу. Думаю, главный тренер нашей молодёжной сборной Игорь Ларионов доволен — на чемпионате мира в Эдмонтоне у нас будет надёжный первый номер.



Аскаров переигрывает Юханссона и Самонова? По двум матчам вывода не сделаешь, но свой шанс молодой голкипер получает — и за него цепляется.



Вообще в СКА молодые растут быстро — вот что такое доверие. Результаты матчей решает очень талантливый форвард Марченко — присмотритесь к нему, на мой взгляд, он тоже делает заявку на Пекин. Несмотря на скромные габариты, есть чувство ритма у совсем юных Хуснутдинова и Мичкова. Ну и никуда не делись фирменный бросок Бурдасова и дриблинг Кузьменко.



Пока чемпионат очень ровный, особенно на Западе, где у ЦСКА непросто идёт перестройка стиля, СКА слишком молод, а «Динамо» сделало только первую заявку на лидерство.



На Востоке отличный старт у игровых команд — «Магнитки» и «Салавата», а вот у «Ак Барса», «Авангарда» и особенно «Автомобилиста» — проблемы. Думаю, первые прогнозы можно будет дать только зимой», — цитирует Светлова Russia-Hockey.