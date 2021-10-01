Вайсфельд: у Никитина есть шансы завоевать Кубок Гагарина с «Локомотивом»

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о тренерской перестановке в ярославском «Локомотиве».
«Локомотив» на старте сезона явно недобирал очков. Руководители клуба, видимо, посчитали, что в этом виноват тренер. Если это действительно так, то его, конечно, надо менять. Только надо понять — что он неправильно сделал? Нам ведь не сообщает, какие ошибки Скабелка в своей работе допустил. Если у команды игра на старте не идёт, это не всегда вина главного тренера. Бывают и другие причины.
Это вообще странная история. Ведь в прошлом сезоне Андрей Скабелка сделал в «Локомотиве» очень хорошую работу, добился результата в плей-офф и был в шаге от выхода в финал. Летом ярославцы укрепили состав, а результат вдруг стал хуже!
В любом случае Игорю Никитину досталась сейчас очень хорошая команда. В Ярославле мощный состав, серьёзная организация, солидный ресурс. Я перед стартом сезона говорил, что «Локомотив» может бороться за главный трофей. И моё мнение пока не изменилось. У Никитина есть шансы завоевать Кубок Гагарина, тем более что победный опыт у него имеется", — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
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